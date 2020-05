Bude predĺženou rukou vlády Kaplan, alebo Demko?

Prednosta okresného úradu by mal byť predĺženou rukou vlády v danom okrese pri jej napĺňaní programového vyhlásenia, ale aj sľubov, ktoré jednotlivé strany svojim voličom dali.

Hnutie OĽANO je tou vládnou stranou, ktorá bude prednostov nominovať a najzásadnejší sľub, ktorý toto hnutie občanom dalo, bol razantný boj s korupciou na všetkých úrovniach, čo je pri protikorupčnom hnutí úplne logické. V Michalovciach sa tak na základe tohto sľubu vytvorila obrovská nádej, že sa tu na Zemplíne konečne zatočí s tzv. našimi ľuďmi a tak celá verejnosť v našom okrese očakáva, že sa na post prednostu okresného úradu v Michalovciach postaví človek, ktorý má boj s korupciou vo svojom DNA rovnako ako hnutie OĽANO a že zároveň svojim doterajším pôsobením a prácou tento predpoklad naplnil.

Milan Kaplan (napravo) - organizátor protestov Za slušné Slovensko v Michalovciach, marec 2018

Podľa dostupných informácií sa o tejto pozícii v našom okrese bude rozhodovať medzi dvoma ľuďmi, aktivistom, krajským a mestským poslancom Milanom Kaplanom a etnografom a bývalým riaditeľom Zemplínskeho múzea Marošom Demkom.

Milan Kaplan medzi občanmi, september 2018

Hádam 99% ľudí, čítajúcich tento článok a poznajúc prácu a pôsobenie týchto dvoch pánov už ani nepotrebuje čítať ďalej na to, aby mali jasno v tom, kto z týchto dvoch kandidátov by sa mal tejto funkcie ujať.

MIlan Kaplan, príhovor k 30.výročiu 17.novembra v Michalovciach, november 2019

No aj napriek tomu položme si teda otázku, mal by to byť vysokoškolský absolvent politických vied a verejnej správy Milan Kaplan, aktivista a azda najväčší bojovník s korupciou v našom regióne, ktorý tu roky háji farby hnutia OĽANO, stojí značnej prevahe SMERU v tomto regióne, vedie voči nej opozičný poslanecký klub v meste, ako predseda petičného výboru zastavil biznis EEI na parkovnom v Michalovciach, odhalil kauzu miliónového právnika Bžána, ktorá stále leží na generálnej prokuratúre SR, nebál sa vyjadriť postoj pri pochybnej nominácii pani Bilecovej na ministerstve vnútra, aby ochránil hodnoty vlastnej strany, postavil sa ako kandidát na primátora na odpor vláde SMERU v meste, aktívne pomáha poškodeným v kauze podvodov na Michalovskom katastri, ktorý spadá pod okresný úrad o ktorom je tu reč a zasahuje v nespočetnom množstve korupčných káuz a afér, ktoré sa v našom regióne a kraji diali a dejú?

Milan Kaplan, zo zbierania podpisov pod petíciu proti parkovaniu pod správou EEI, Michalovce, leto 2017

Alebo by to mal byť etnograf Maroš Demko, ktorý bol riaditeľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach za čias Smeráckeho župana Trebuľu a vicežupana E. Ďurovčíka, ktorý si z múzea často robili prostriedok na svoju stranícku propragandu, toho múzea, ktoré bolo 4 roky zatvorené pre zmarenú rekonštrukciu. Pán Demko, ktorý mal byť na návrh nového župana Trnku odvolaný z funkcie po finančnej kontrole v múzeu, ktorá už vo svojom počiatku odhalila niekoľko pochybení, no napokon odstúpil sám a ani sa len nepokúsil ísť sa obhájiť do zastupiteľstva KSK len preto, aby sa o týchto pochybeniach nehovorilo verejne, pričom po sebe zanechal niekoľko aktuálnych žalôb, pretože múzeu vznikla finančná škoda, ktorá bude čoskoro presne vyčíslená? Verím, že drvivá väčšina ľudí si dokáže odpovedať sama, resp. drvivá väčšina ľudí, ktorá v posledných voľbách volila zmenu, alebo jednu z koaličných strán.

Zľava: Dana Barnová, Maroš Demko, Viliam Zahorčák, Ľubica Rošková, Emil Ďurovčík (archív zm)

Na záver chcem dodať, že si vážim prácu každého odborníka vo svojom fachu či odvetví a uznávam ich výsledky, ktoré dosiahli, tak ako u Milana Kaplana, ktoré sa týkajú vecí verejných, politiky, verejnej správy a aktivizmu, tak aj Maroša Demka ako odborníka – historika – etnografa, ktorý v múzeu na odbornej pozícii bez pochýb je prínosom.

Maroš Demko

No tiež chcem dodať, že z princípu budem vždy kritizovať nelogické personálne nominácie, ktoré popierajú princíp odbornosti a aj samotných cieľov, ktoré by mali byť naplnené ako je to v prípade predvolebných sľubov hnutia OĽANO, pretože tak ako Milan Kaplan nemôže byť riaditeľom múzea, či prednostom kliniky, tak Maroš Demko nemôže byť prednostom okresného úradu a predĺženou rukou vlády a hnutia s ktorým má spoločné len jedinú vec a to jedného kamaráta v parlamente. Preto drahá vláda SR, hnutie OĽANO a vážení poslanci, ak chcete poraziť a predčiť SMER, tak nepoužívajte ich praktiky, prípadne také, ktoré si ani oni nedovolili. My totiž chceme v Michalovciach a na Zemplíne zmenu a na to potrebujeme vo funkciách ľudí, ktorí ju aj dokážu realizovať.